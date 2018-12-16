Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini yaktı
|16 Aralık 2018 17:41
|Yazdır
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi 1. Sokak'ta, tek katlı gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali A., eşiyle tartışmasının ardından evdeki yanıcı maddeyi aldı, bahçeye çıkıp üzerine döktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kendini yakmakla tehdit eden Mehmet Ali A.'yı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan, Mehmet Ali A., bir süre sonra elindeki çakmakla kendini ateşe verdi.
Üzerindeki kıyafetleri alev alan adama polis ve çevredekiler müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali A.'nın göğüs, boyun ve kollarında birinci derecede yanıklar oluştuğu belirlendi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Mehmet Ali A.'nın, "Kendini neden yaktın" sorusuna, "Eşimle bir konuda tartışıyorduk. Kendimi ona inandıramadım. İnandırmak için de yaktım" dediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Isparta'da 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi
16 Aralık 2018 18:36
|Diyarbakır'da av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı
16 Aralık 2018 16:22
|Belediye başkanının inşaat halindeki evine saldırı
16 Aralık 2018 15:42
|Zabıta memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
16 Aralık 2018 15:03
|Mağazadan bebek kamerası çalmışlar
16 Aralık 2018 14:58
|Ümraniye'de sanal kumar operasyonu
16 Aralık 2018 14:45
|15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi
16 Aralık 2018 14:15
|İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
16 Aralık 2018 14:06
|Polisin şehit olduğu kazada çarpan aracın hızı 135 kilometreymiş
16 Aralık 2018 13:55
|Gürültü kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
16 Aralık 2018 13:10