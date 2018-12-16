Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini yaktı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi 1. Sokak'ta, tek katlı gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali A., eşiyle tartışmasının ardından evdeki yanıcı maddeyi aldı, bahçeye çıkıp üzerine döktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kendini yakmakla tehdit eden Mehmet Ali A.'yı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan, Mehmet Ali A., bir süre sonra elindeki çakmakla kendini ateşe verdi.

Üzerindeki kıyafetleri alev alan adama polis ve çevredekiler müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali A.'nın göğüs, boyun ve kollarında birinci derecede yanıklar oluştuğu belirlendi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Mehmet Ali A.'nın, "Kendini neden yaktın" sorusuna, "Eşimle bir konuda tartışıyorduk. Kendimi ona inandıramadım. İnandırmak için de yaktım" dediği öğrenildi.