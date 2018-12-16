Uyuşturucu ticareti yapan 1'i asker, 5 kişi tutuklandı
Çorum'da ormanda uyuşturucu ticareti yaparken polisin baskınıyla gözaltına alınan emekli astsubay A.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklandı.
|16 Aralık 2018 17:46
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip- Tosya karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polisin düzenlediği operasyonla M.B., H.B., Y.C.A, Y.K. ve emekli astsubay A.D. gözaltına alındı. İki çuval içinde toplam 11 kilo 231 gram esrar, bir tabanca, bir tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öne sürülen 5 bin 715 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Bu haber 1,760 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Müşterilerin bilgilerini kopyalayan lokantacı tutuklandı
15 Aralık 2018 18:58
|Doktoru darp eden zanlı tutuklandı
15 Aralık 2018 15:53
|Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi
13 Aralık 2018 22:53
|Babanın çocuklarının elini sobada yaktığı iddiası
13 Aralık 2018 22:33
|Kastamonu'da ses kaydıyla tehdide 9 yıl hapis cezası
13 Aralık 2018 21:23
|Kaçak asansörün düşmesine ilişkin davada karar
13 Aralık 2018 19:28
|Şehit Emniyet Müdürü'nün katil zanlısı tutuklandı
12 Aralık 2018 20:48
|ÖSYM sınavlarına giren 24 joker tutuklandı
11 Aralık 2018 23:00
|Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma operasyonu
10 Aralık 2018 19:06
|Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
09 Aralık 2018 20:44