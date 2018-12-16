MHP'li vekilden 'Ülkücü kardan adam' pozu
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM'nin bahçesinde yapılan kardan adamın yanında bozkurt işareti yapıp, fotoğraf çektirdi.
|16 Aralık 2018 17:55
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TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken, uzun süre mesai yapan vekiller, verilen aralarda Meclis bahçesine çıkarak stres atıyor.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy gece geç saatlere Meclis bahçesinde yapılan kardan adamla birlikte objektiflere poz verdi.
Ersoy, bu fotoğrafı, önceki gün 'Gazi Meclisimizin bahçesinde saat 01.46'da 'Ülkücü kardan adam' ile birlikteyiz. Tüm Kıymetli dostlarımızın dava arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin, büyüklerimizin ve kardeşlerimizin cuması mübarek olsun' notuyla takipçileriyle paylaştı.
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