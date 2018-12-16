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İşte en az arızalanan otomobiller

Amerikan araştırma şirketi CarMD, son 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon otomobille ilgili verileri analiz ederek, her markanın ürettiği otomobillerin motorlarında meydana gelen arızaların sıklığını belirledi.
16 Aralık 2018 18:00
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İşte en az arızalanan otomobiller

Amerikan araştırma şirketi CarMD, son 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon otomobille ilgili verileri analiz ederek, her markanın ürettiği otomobillerin motorlarında meydana gelen arızaların sıklığını belirledi.

Araştırma, Toyota otomobillerinin motorlarında arıza sıklığının en az olduğunu ortaya koydu. Böylelikle Toyota, dünyanın en güvenilir araçları sıralamasında birinci oldu.

Listede Acura ikinci oldu.

Hyundai ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sıra Honda'nın oldu.

Beşinci sıradaysa Mitsubishi otomobilleri yer aldı.

Lisenin altıncı sırasında Subaru var.

Yedinci sırada Buick yer alıyor.

Mercedes'in sekizinci sırada olması şaşırttı.

Dokuzuncu sırada Lexus var.

Nissan ise listenin onuncu sırasında.

Listenin bonusunda Mazda var. Ortalamada onarım maliyeti en düşük olan otomobil markasının ise Mazda olduğu anlaşıldı.
Memurlar.Net
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