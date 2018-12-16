Kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
|16 Aralık 2018 18:08
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Reşadiye ilçe merkezindeki, Atatürk Ortaokulu'nda 4 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası İsmail Gör, dün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı.
Eşi Suna Gör'ün ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri İsmail Gör'ü Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gör, ilk müdahalenin adından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Gör yaşamını yitirdi.
Cenazesi ailesine teslim edilen öğretmen için Reşadiye ilçesine bağlı Güllüce köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, öğretmenler, öğrencileri ve yakınları katıldı. Gör, düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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