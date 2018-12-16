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Köylü başka ilçeye bağlanmak için oylaması yaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünün, Bayat ilçesine bağlanması amacıyla yapılan halk oylamasında 68 "hayır", 51 "evet" oyu çıktı
16 Aralık 2018 18:12
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Köylü başka ilçeye bağlanmak için oylaması yaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünün Bayat ilçesine bağlanması amacıyla halk oylaması yapıldı.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Kula köyü sakinlerinin, İl Özel İdaresinden yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle köyün 5 kilometre daha yakın olduğu Bayat ilçesine bağlanması amacıyla yapılan halk oylaması için köy konağında kaymakamlık tarafından sandık kuruldu.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlandı. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde yapılan halk oylaması için kayıtlı 166 seçmenden 119'u oy kullandı.

Oy verme süresinin tamamlanmasının ardından zarflar açılarak, oylar sayıldı. Yapılan sayımda kullanılan 119 oydan 68'i "hayır", 51'i ise "evet" olarak çıktı.

Bu sonuca göre, Bayat ilçesine bağlanması için halk oylaması yapılan Kula köyü Sungurlu ilçesine bağlı kalmaya devam edecek.

Sonucun, kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra ilan edileceği öğrenildi.

Köy muhtarı Hicabi Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinden yeterli hizmet alamadıklarını savunarak, köy sakinlerinin talebi üzerine bu halk oylamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Çıkacak sonuca saygılı olduklarını belirten Altuntaş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız iki yıl önce Bayat'a geçmek için referandum teklifinde bulundular. Biz de imza topladık, kaymakama götürdük. Sonra süreç buraya geldi. Halkımıza referandum kararını ve tarihini bildirdik, oy kullanacak seçmen listesini ilan ettik. İki tarafa hayırlı, uğurlu olsun. Bayat da bizim memleketimiz, Sungurlu da. Benim gönlüm Sungurlu'dan yana. Çünkü ecdadım at sırtında Sungurlu'ya gidip gelmiş."

Altuntaş, yol, su, elektrik ve okul anlamında sorunları olduğunu, bunların çözülmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kula köyü sakinleri, İl Özel İdaresinden yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle köyün 5 kilometre daha yakın olduğu Bayat ilçesine bağlanması için halk oylaması yapılması amacıyla 2017 yılının Ocak ayında imza toplamış, toplanan imzalar, köy muhtarı Hicabi Altuntaş tarafından Sungurlu Kaymakamlığına teslim edilmişti.

Köylülerin talebini değerlendiren Kaymakamlık, halk oylaması talebini uygun bularak durumu Çorum Valiliğine bildirmiş, Valiliğin de onay vermesinin ardından Kula köyünün Bayat ilçesine bağlanması amacıyla halk oylaması yapılması kararlaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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