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Isparta'da 1600 yıllık lahit parçası ele geçirildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1600 yıllık Sidamara lahitinin bir parçasını satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı
|16 Aralık 2018 18:36
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Isparta'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara lahitinin bir parçasını satmak isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuleönü beldesinde şüpheli M.D'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ile satışa aracılık eden Y.D, B.A. ve O.A'yı yakaladı.
Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90 santimetre boyutunda, 70 santimetre ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahitin bir yüzü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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