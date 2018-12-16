Asgari ücretten vergi alınmasın talebi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Emeklilikte yaşa takılanlara maaş bağlarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bir yılda 750 milyar lira değil, 700 bine yakın vatandaşımıza 8-10 milyar lira vermiş oluruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda; İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 6. turda, CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bütçelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"Bütçe toplumun hangi kesimlerini korumaktadır, hangi kesimlerini kollamaktadır?" diye soran Girgin, iktidarın 16 yılda kamu hizmetlerine yeterince kaynak ayırmadığını iddia etti.

Girgin, bu bütçenin zam bütçesi olduğunu söyleyerek, "İktidar fakirden alarak zenginlere çalışmış, zenginleri doyurmuştur." dedi. Süleyman Girgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Acı reçeteyi hep beraber ödeyeceğiz." derken, "Kebabı biz yedik hesabı hep beraber ödeyelim, daha doğrusu hesabı millet ödesin." dediğini ileri sürdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "yandaş işverenleri koruma ve kollama" bakanlığına dönüştüğünü savunan Girgin, İstanbul Havalimanında yaşananların bunu gösterdiğini ifade etti.

CHP'li Girgin, asgari ücretli bordrosunu göstererek, asgari ücretten vergi alınmamasını istedi.

- "100 günde Türkiye'yi kuru soğana muhtaç ettiniz"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yolunu şaşıranların başkasına yol gösteremeyeceğini ifade ederek, AK Parti iktidarının da yolunu şaşırdığını öne sürdü.

AK Parti'nin esnaf lokantası zihniyetiyle ülkeyi yönetemeyeceğini savunan Tüzün, "Hazineye damadı, eğitime oğlu, sağlığa eşi, iletişime kızı bakıyor." dedi.

"(100 günde Türkiye'yi uçuracağız) dediniz ama 100 günde Türkiye'yi kuru soğana muhtaç ettiniz." değerlendirmesinde bulunan Tüzün, 31 Mart yerel seçimlerinde milletin AK Parti'ye gereken dersi vereceği iddiasında bulundu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, emniyet personeline verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını istedi.

"İçişleri Bakanlığı terörle mücadele ediyor ama kendisi teröre bulaşmış durumda." diyen Öztunç, "İçişleri Bakanlığı kadrolarının içinde yüzde 10'u teröre bulaşmış. 43 bin 648 kişi bakanlıktan FETÖ nedeniyle ihraç edilmiş. Bu kişilerin göreve alınmasında kimin imzası var, onları bakanlığa kim aldı?" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıllar boyunca FETÖ'cülerin odağı haline geldiğini iddia ederek, "Bu hainleri oraya kimlerin atadığını biliyoruz. Onların atama kararlarının altında Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Efkan Ala ve İsmet Yılmaz'ın imzaları vardır." diye konuştu.

- "Türkiye'nin Suriye politikası diplomasi hezimeti"

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Türkiye'nin Suriye politikasının diplomasi hezimeti olduğunu savunarak, "Yaklaşık 4 milyon Suriyeli yaşıyor ülkemizde. Onlar için 33 milyar dolar harcandı. Bizim Suriyeli mültecilerle bir kavgamız yok, aksine onlara kucak açmak hepimizin görevidir ama AK Parti uyguladığı yanlış politikalarla, vatandaşlarımızla onları karşı karşıya getirdi." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 10 milyon asgari ücretlinin Hükümetten müjde beklediğini belirtti.

Asgari ücretin 2 bin 200 lira olması ve vergi alınmaması gerektiğini dile getiren Beko, "Bir yılda asgari ücretlilerden 30 milyar lira vergi alınmış, işverenlere ise 176 milyar lira vergi muafiyetinde bulunulmuş." dedi.

Konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar sorununa da değinen Beko, "Emeklilikte yaşa takılanlara maaş bağlarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bir yılda 750 milyar lira değil, bir yılda 700 bine yakın vatandaşımıza 8 veya 10 milyar lira vermiş oluruz. 40 milyar doları Suriyeli misafirlere veriyorsak, tabii ki bizim ülkemizin çocuklarına 8-10 milyar lirayı kesinlikle vermemiz gerekir." şeklinde konuştu.

- "Bakanlığın çalışmaları işe yaramadı"

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, bu yıl 128 bin 411 ailenin dağıldığını söyledi.

Evlenme oranları düşerken, boşanma oranlarının arttığına işaret eden Hancıoğlu, bu tablonun, bakanlığın yaptığı çalışmaların hiçbir işe yaramadığını gösterdiğini kaydetti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım yapıldığını, 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarının farklı muameleye tabi tutulduğunu öne sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise "Bu bütçe milletin bütçesi değil, sarayın bütçesi, sarayın etrafında dolarla ihale alanların bütçesi." iddiasında bulundu.