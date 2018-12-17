Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecek
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursuna, Okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi veya sınıf öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğretim mezunlarından özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan veya çalışmak üzere sözleşme imzalayıp belirtilen tarihlerde görevlendirme onayı alanlar katılabileceklerdir.
|17 Aralık 2018 00:05
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Başvurular özel destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumlan tarafından yapılacaktır. Kuramlar bilgi girişleri için "MEBBİS Özel Öğretim Kuramları Modülü" altında bulunan ve sadece özel öğretim kuramlarının kullanımına açık olan "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri" ekranını kullanarak ek tabloda yer alan sayılı/numaralı hizmet içi kursunu seçerek 21/12/2018 tarihinde 11:00 - 23:59 saatleri arasında sadece bir kursiyer başvurusu yapacaktır.
İşte detaylar;
Ahmet KANDEMİR
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