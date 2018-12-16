Bakandan KHK'lı doktorlar ve Odiometristler için açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KHKlı yan dal uzmanlarının anadal kadroda çalışmasının önündeki engelin kısa bir süre sonra engelin ortadan kaldırılacağını açıkladı.
|16 Aralık 2018 19:30
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Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de İçişleri Bakanlığı, Sağlı Bakanlığı, Aile çalışma Bakanlığı bütçeleri görüşülürken Sağlı Bakanı Fahrettin Koca'ya iki soru yönelttiğini açıkladı.
İşte Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya KHKlı yan dal uzmanlarının anadal kadroda çalışmasının önündeki engeli sordum, kısa bir süre sonra engelin ortadan kaldırılacağını bana açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Odiometristlerin kadro sorununu sordum, kısa bir süre sonra engelin ortadan kaldırılmasına yönelik genel adımların atılacağını bana açıkladı.
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