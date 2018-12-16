Siirt'te trafik kazaları: 9 yaralı
Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.
|16 Aralık 2018 19:34
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Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kasım İnan yönetiminde 07 CRL 14 plakalı otomobil, Eruh ilçesi Bağgöze yolu yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Feyzullah, Mehmet ve Ömer İnan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise Fesih Kuyumcu kontrolünde 34 YC 0842 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücü Kuyumcu ile yanında bulunan Türkan, Sabahat, Beşir ve Mehmet Can Kuyumcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Siirt ve Kurtalan Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
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