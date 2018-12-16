Yaralı dağ keçisine ilk müdahaleyi polis yaptı
|16 Aralık 2018 19:43
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Hakkari'de yaralı bulunan dağ keçisine ilk müdahaleyi polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaptı.
Alınan bilgiye göre, Depin Polis Kontrol noktası yakınında, bir kişinin bulduğu yaralı dağ keçisini gören polis, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen müdürlüğe bağlı görevliler ile kontrol noktasında görevli polisler, hayvanın ayağındaki yarayı sardı.
Olay yerine gelerek hayvanın durumu hakkında bilgi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağ keçisinin, doğada vatandaş tarafından yaralı halde bulunduğunu söyledi.
Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiden sonra kurum personelinin ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yılmaz, "Dağ keçisini, ileri tedavi için Van Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine göndereceğiz. Ayağı kırık. Umarım tez zamanda hayvan iyileştirilip doğal yaşam alanına geri döndürülecektir." dedi.
Yılmaz, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğine işaret ederek "Bu yüzden hayvan merkeze inmekte. Merkeze inince de maalesef bilinçsiz avcılara av olmaktadır. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum; bu tür durumlarda bize, emniyet teşkilatımıza haber versinler." ifadesini kullandı.
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