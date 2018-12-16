Karda kamyonete bağladıkları leğenle kaydılar
Artvin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşların kamyonetin arkasına bağladıkları leğenle kayması ilginç görüntüler oluşturdu.
|16 Aralık 2018 19:53
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Artvin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşların kamyonetin arkasına bağladıkları leğenle kayması ilginç görüntüler oluşturdu.
Artvin'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bin 940 rakımlı Borçka-Macahel karayolundaki karı fırsat bilen Sedat Gülbin, Şener Gökdemir ve Emre Ertürk arazi araçlarıyla çıktıkları karayolunda kamyonetin arkasına iple bağladıkları leğenle kaydılar. Kayak keyfine farklı bir bakış açısı getiren vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.
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