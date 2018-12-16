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Bu ilçede kimsesizlere liseliler sahip çıkıyor

Bursa'da lise öğrencileri, ilçelerindeki kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerini temizleyip, bulaşıklarını yıkıyor.
16 Aralık 2018 20:03
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Bu ilçede kimsesizlere liseliler sahip çıkıyor

Bursa'da lise öğrencileri, ilçelerindeki kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerini temizleyip, bulaşıklarını yıkıyor.

Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Keles ve köylerinde yardıma muhtaç ve kimsesiz yaşlıların evlerine giden öğrenciler, yaşlı kimselerin evlerini temizliyor. Sadece bununla yetinmeyen öğrenciler. evdeki bulaşıkları yıkayıp evlerinden getirdikleri yemeklerle dolapları dolduruyor.

Kıranışıklar köyünde tek başına yaşayan 89 yaşındaki ama Nazmiye Satık'ın evine giden öğrenciler, evvela kadının boş olan dolabını evden getirdikleri yemeklerle doldurdu. Daha sonra evin temizliğine başlayan öğrenciler, evi baştan sona silip süpürdü. Yaşlı kadının bulaşıklarını da yıkayıp odunlarını taşıdı. İşlerini bitiren öğrenciler huzurlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

Çocuk gelişimi öğretmeni Öznur Hinçer, "İlçemizin köylerinde yaşayan yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanların evlerine gidip, evde yaptığımız yemekleri götürüyor, hanelerini baştan aşağı temizliyoruz. En önemlisi de onları dinleyip dertlerine ortak oluyoruz" dedi.

Projeyi yürüten öğrenciler ise, "Böyle bir projede yer almak bizi çok mutlu ediyor. Yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek harika bir duygu. İhtiyacı olanların evlerine gidip onlara evde yaptığımız yemekleri götürüyoruz. Evlerini temizleyip bulaşıklarını yıkıyoruz. Odunlarını taşıyıp sobalarını yakıyoruz. Biz yardım etmekten keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Doğan Akkaya ise, "Bu proje çocuk gelişimi öğretmeni Öznur Hinçer tarafından başlatıldı. Keles Bursa'nın dağ ilçelerinden biri. İhtiyacı olan ailelere yardım etmek için başlatılmış bir proje. Şu ana kadar 4 aileyi ziyaret ettik. Bu proje devam edecek" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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