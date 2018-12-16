Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor
|16 Aralık 2018 20:08
|Yazdır
Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Bu haber 16,710 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Araçta sıkışan sürücüyü ambulans şoförü kurtardı
16 Aralık 2018 22:18
|Üniversite öğrencisi ölen annesinin organlarını bağışladı
16 Aralık 2018 22:12
|Faciadan yaralı kurtulan makinist ilk kez konuştu
16 Aralık 2018 21:54
|Antalya'da dağda mahsur kalan 2 doktor kurtarıldı
16 Aralık 2018 21:42
|Diyarbakır'da tespihçiler mezatı farklı bir boyuta taşıdı
16 Aralık 2018 21:24
|Yabancı öğrencilerin tercihi 'Kahraman itfaiyeci' oldu
16 Aralık 2018 21:08
|Sanayi sitesinin 'sanatçı' ustaları
16 Aralık 2018 21:03
|Nakli bekleyen Yasin iyileşip JÖH olmak istiyor
16 Aralık 2018 20:53
|700 yıllık geçmişi var... Giden bir daha gitmek istiyor
16 Aralık 2018 20:13
|Bu ilçede kimsesizlere liseliler sahip çıkıyor
16 Aralık 2018 20:03