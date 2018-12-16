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700 yıllık geçmişi var... Giden bir daha gitmek istiyor

Bursa'nın 700 yıllık tarihe sahip Gelemiç köyü, etkileyen manzarası ve günümüze kadar gelen yüzlerce yıllık kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
16 Aralık 2018 20:13
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700 yıllık geçmişi var... Giden bir daha gitmek istiyor

Bursa'nın 700 yıllık tarihe sahip Gelemiç köyü, etkileyen manzarası ve günümüze kadar gelen yüzlerce yıllık kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Keles'in Gelemiç köyü, kerpiç evleri ve dar sokaklarıyla dikkati çekiyor. Yüzlerce yıllık kerpiç evler bozulmadan günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Köylüler dedelerinden kalan kerpiç evlere gözü gibi bakıp kolluyor. Bursa şehir merkezine uzak ve dağlık bir bölge olması sebebiyle çok fazla turist çekmeyen tarihi köy, gezenlere farklı bir hava yaşatıyor. İç içe yapılmış kerpiç evleri ve dar sokakları bulunan köyde yollar evlerin altından geçiyor. Burayı yeni yeni keşfeden gezginler ve doğa meraklıları bol bol fotoğraf çekiyor. Köy sadece tarihi evleriyle değil, yanında bulunan kanyon ve tabii güzellikleriyle büyülüyor. Köyde yaşayanlar ise geçimlerini kiraz ve hayvancılıkla sağlıyor.

Köylerinin 700 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Gelemiçliler, "Köyümüz adeta bir tabiat harikası. Evlerimiz kerpiç ve dedelerimizden kalma. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Köyümüze son yıllarda hafta sonu seyyahlar gelip ziyaret ediyor. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Köyümüzün sadece evleri değil, doğal güzellikleri de var. Köyümüzün yanında kanyon ve yaylalarımız var. Buraya gelenler kendini kaybediyor. Köyümüze herkesi bekliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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