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Ticaret Bakanı Pekcan Hindistan'a gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Yeni Delhi'ye hareket edecek.
16 Aralık 2018 20:18
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Ticaret Bakanı Pekcan Hindistan'a gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki resmi heyetle yarın Hindistan'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pekcan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye hareket edecek.

Bakan Pekcan, söz konusu ziyaret kapsamında, 18 Aralık'ta Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hindistan Ticaret Bakanlığının katkılarıyla Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonunun (FICCI) organizasyonunda, Türkiye-Hindistan İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirecek.

İş forumuna, Hindistan Ticaret, Sanayi ve Sivil Havacılık Bakanı Suresh Prabhu'nun yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının temsilcileri katılacak.

Hindistan'ın önde gelen yatırımcı firmalarının üst yöneticileri ve IT firmalarıyla bir araya gelecek olan Bakan Pekcan, Hindistan'da yatırım yapan Türk firmalarının yetkilileriyle de görüşecek.

Ziyaretin ana gündem maddeleri, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin karşılıklı yarar esasına göre dengeli biçimde geliştirilmesi, müteahhitlik, otomotiv, tarım, turizm, sağlık, bilgi ve haberleşme teknolojileri, finans ve lojistik alanlarında iş birliği ve karşılıklı yatırım imkanları olacak.

Bakan Pekcan, temaslarının ardından 19 Aralık'ta yurda dönecek.

TÜRKİYE-HİNDİSTAN TİCARET HACMİ

Türkiye-Hindistan ikili ticaret hacmi 2002 yılında 637 milyon dolar iken geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 11 kat artarak 7 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 10 ayında ise 7,4 milyar dolarlık rakama ulaşılarak, geçen yılın toplam ticaret hacmi aşılmış oldu.

Anadolu Ajansı
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