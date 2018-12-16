1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteliler köy okullarına 'neşe' götürüyor

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, köy okullarını ziyaret ederek giyecek yardımında bulunuyor.
16 Aralık 2018 20:58
Yazdır
Üniversiteliler köy okullarına 'neşe' götürüyor

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde köy okullarına gidip buradaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor.

Köy okulundaki öğrencileri tiyatro ile tanıştıran topluluk üyeleri, gölge oyunları ile onlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Topluluk üyeleri, ihtiyacı bulunan öğrencilere giyecek yardımı da yapıyor.

Son olarak Şenpazar ilçesine bağlı Edeler Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden 41 kişilik öğrenci topluluğu, dolu dolu geçen günün ardından öğrencilerin hayatlarında ilk defa tiyatro ve gölge oyunu izlemesini sağladı.

Topluluk Başkanı Burak Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okulu etkinliğini uzun zamandır yaptıklarını söyledi.

Köy okullarında olamayan çeşitli etkinlikleri çocuklara götürdüklerini belirten Kılıç, "Çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenliyorduk. Çocuklarla futbol oynarken ayakkabılarının yırtık olduğunu gördük. Bunun üzerine yeni bir proje daha yapmaya karar verdik. Bu ziyaretimizde ihtiyaç sahibi çocuklara bot, atkı ve bere dağıttık." dedi.

Kütüphaneyi boyayıp kitap da koydular

Çocukların oyun oynaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Okulun kütüphanesini boyadık, kitap da hediye ettik. Tiyatronun yanı sıra Hacivat Karagöz gibi gölge oyunu ile öğrencileri buluşturduk." diye konuştu.

Topluluğun başkan yardımcısı Yunus Emre Erden de etkinlikler kapsamında çocukların yüzlerini boyadıklarını anlatarak, "Palyaçolar ile oyunlar oynatıldıktan sonra çocukların yüzü boyandı. Çocukları mutlu etmek için buraya geldik. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok mutlu oluruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,244 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerin okuma oranını ve başarısını artırdı
16 Aralık 2018 16:04		 Okulun sundurması biriken kar nedeniyle çöktü
16 Aralık 2018 15:06
Okulun koridor ve kapılarını hat sanatıyla süslediler
15 Aralık 2018 20:56		 Okul kantininde meyve satışı
15 Aralık 2018 20:51
Kaymakamdan öğrencilere ders gibi kaza anısı
15 Aralık 2018 20:46		 Hakkari'de okulun çöken istinat duvarı onarılacak
15 Aralık 2018 18:54
Öğrenciler kale direği üretip okullara gönderiyor
15 Aralık 2018 17:56		 Lise öğrencileri, gözlüğe monte edilen 'mouse' geliştirdi
14 Aralık 2018 16:01
Fabrika gibi okul!
13 Aralık 2018 19:00		 Şehidin adı 34 yıl sonra mezun olduğu okula verildi
12 Aralık 2018 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
İşte en az arızalanan otomobiller
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
Kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
Bakan Soylu rest çekti: Vız gelir, tırs gider
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reklam 2
mehmed uzun 1
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 2
zani 1
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
kırmızı bereliler 1
Kapatıcı 2
aşırı özgüven 1
vazife çıkarmak 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam