Üniversiteliler köy okullarına 'neşe' götürüyor
|16 Aralık 2018 20:58
|Yazdır
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde köy okullarına gidip buradaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor.
Köy okulundaki öğrencileri tiyatro ile tanıştıran topluluk üyeleri, gölge oyunları ile onlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.
Topluluk üyeleri, ihtiyacı bulunan öğrencilere giyecek yardımı da yapıyor.
Son olarak Şenpazar ilçesine bağlı Edeler Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden 41 kişilik öğrenci topluluğu, dolu dolu geçen günün ardından öğrencilerin hayatlarında ilk defa tiyatro ve gölge oyunu izlemesini sağladı.
Topluluk Başkanı Burak Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okulu etkinliğini uzun zamandır yaptıklarını söyledi.
Köy okullarında olamayan çeşitli etkinlikleri çocuklara götürdüklerini belirten Kılıç, "Çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenliyorduk. Çocuklarla futbol oynarken ayakkabılarının yırtık olduğunu gördük. Bunun üzerine yeni bir proje daha yapmaya karar verdik. Bu ziyaretimizde ihtiyaç sahibi çocuklara bot, atkı ve bere dağıttık." dedi.
Kütüphaneyi boyayıp kitap da koydular
Çocukların oyun oynaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Okulun kütüphanesini boyadık, kitap da hediye ettik. Tiyatronun yanı sıra Hacivat Karagöz gibi gölge oyunu ile öğrencileri buluşturduk." diye konuştu.
Topluluğun başkan yardımcısı Yunus Emre Erden de etkinlikler kapsamında çocukların yüzlerini boyadıklarını anlatarak, "Palyaçolar ile oyunlar oynatıldıktan sonra çocukların yüzü boyandı. Çocukları mutlu etmek için buraya geldik. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok mutlu oluruz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrencilerin okuma oranını ve başarısını artırdı
16 Aralık 2018 16:04
|Okulun sundurması biriken kar nedeniyle çöktü
16 Aralık 2018 15:06
|Okulun koridor ve kapılarını hat sanatıyla süslediler
15 Aralık 2018 20:56
|Okul kantininde meyve satışı
15 Aralık 2018 20:51
|Kaymakamdan öğrencilere ders gibi kaza anısı
15 Aralık 2018 20:46
|Hakkari'de okulun çöken istinat duvarı onarılacak
15 Aralık 2018 18:54
|Öğrenciler kale direği üretip okullara gönderiyor
15 Aralık 2018 17:56
|Lise öğrencileri, gözlüğe monte edilen 'mouse' geliştirdi
14 Aralık 2018 16:01
|Fabrika gibi okul!
13 Aralık 2018 19:00
|Şehidin adı 34 yıl sonra mezun olduğu okula verildi
12 Aralık 2018 21:06