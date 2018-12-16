Sanayi sitesinin 'sanatçı' ustaları
|16 Aralık 2018 21:03
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Van'ın Erciş ilçesinde oto tamircisi Turan Küçük Polat ile yedek parça satıcısı Halil Elbir, yaptıkları sanatsal çalışmalarla dikkati çekiyor.
Polat ve Elbir, sanayi sitesindeki dükkanlarında günün büyük bölümünü asıl işlerini yapmakla geçirirken, fırsat bulduklarında da hobi olarak sanatsal çalışmalar yürütüyor.
Oto tamircisi Polat'ın gravür, filografi, resim ve süs kabağı, yedek parça satıcısı Elbir'in ise yağlı boya resim çalışmaları sanayi sitesi sakinlerinin beğenisini kazanıyor.
İki usta, kendi imkanlarıyla öğrendikleri sanatlarını çevresindekilere de öğretmeye çalışıyor.
Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 38 yıldır oto tamirciliği yaptığını, asıl işinin yanı sıra sanatla da uğraştığını söyledi.
Çalışmalarına gravür sanatıyla başladığını, daha sonra diğer alanlarda da çalışma yaptığını anlatan Polat, "Yaptığım çalışmaları evde muhafaza ediyorum. Zaman zaman sergilere katılıyorum. Ayrıca gençlere de bu sanatları öğretmeye çalışıyorum." dedi.
Elbir ise ilkokul çağında resme ilgi duyduğunu, çalışmalarını bugüne kadar herhangi bir eğitim almadan yaptığını ifade etti.
Askerden döndükten sonra yağlı boya çalışmalara başladığını dile getiren Elbir, "Yaklaşık 30 yıldır resim yapıyorum. İş olduğu zaman müşterimle ilgileniyorum. Bazen onlar beni resim yaparken izler. Onlar çay içer ben resim yaparım. Sağlığımı yaptığım resimlere borçluyum." diye konuştu.
Oto tamircisi Halil İbrahim Ağaç da sanayi sitesindeki komşusu Elbir'in birçok kişiye resim yapmayı öğreterek iş yerini sanat atölyesine çevirdiğini ifade etti.
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