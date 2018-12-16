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50 liralık borç için bıçaklandı

Adıyaman'da 50 TL'lik borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
16 Aralık 2018 21:13
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50 liralık borç için bıçaklandı

Adıyaman'da 50 TL'lik borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Umut Can Y. ve A.Ö. arasında iddiaya göre 50 TL'lik alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Ö. yanındaki bıçakla Umut Can Y'i sol kolundan yaraladı. Yaralanan Umut Can Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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