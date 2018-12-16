Mayından temizlenen araziler ekonomiye katkı sağlar
|16 Aralık 2018 21:18
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Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye-Suriye sınırındaki bazı mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin, bir asırdır hiç işlememiş mayınlı toprakların işin ehli olan kişiler tarafından işlenerek, tarıma kazandırılmasının ülke ekonomisine büyük girdi sağlayacağını vurguladı.
Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye-Suriye sınırında bulunan bazı mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 yıl önce mayınlı arazilerin tarıma kazandırılması için çalışma başlatıldığını anımsatan Öter, "Komşuda yaşanan iç savaş ve siyasi olaylar yüzünden duvar örüldü. Bu askıya alındı. Mayınlı araziler ülkemizin topraklarıdır. Bu topraklar ülkemizin çok ihtiyacı olan topraklar. Bu topraklarda yapılacak olan üretim çok kıymetli ve organik olur. Ülke ve bölge ekonomisine önemli ölçüde hem istihdam hem de üretim konusunda çok büyük katkı sunacaktır. Bunun bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz" dedi.
Temizlenen arazilerin amacına yönelik kullanılmasını isteyen Öter, "İşin ehli olmayanların eline verilmesin. Hak ettiği değeri görsün. Burası Mezopotamya topraklarıdır. Dünyanın en verimli topraklarıdır. Bu topraklar bir asırdır işlenmemiş ve hamdır. Ne ekilirse fazlasını verecektir. Doğru bir ekim ve uygulama ile işin ehlinin elinde işlenmesi gerekir. Bir milyon 700 bin metrekare araziden bahsediliyor. Neredeyse Mardin ovasının yarısı kadardır. Kızıltepe, Konya ovasından sonra en geniş topraklardır. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi doğrudur ve elzemdir" diye konuştu.
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