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Hakkari'de 64 kaçak av tüfeği ele geçirildi
- Şemdinli ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan ve yanlarındaki çuvallarda 64 av tüfeği bulunan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu 8 kişi yakalandı
|16 Aralık 2018 21:30
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 64 av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkisinde gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde, İran topraklarından Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Yabancıların yanında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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