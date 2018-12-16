Beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta akşam saatlerinde bir restoran önünde meydana gelen olayda 3-4 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. yaşanan arbede sırasında Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salehi'yi belindeki bıçakla birlikte, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.

Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, Dedeoğlu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Afgan uyruklu Nimatullah Alizada da kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından karnından bıçakla yaralandı. Nimatullah Alizada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bilecik'te polis ekipleri, Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi'yi belinden, Nimatullah Alizada'nın da karnından yaralanması olayının şüphelisi olarak Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Faward M. (24), Mostafa E. (21) ve Qasım H. (18) sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.