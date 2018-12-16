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Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada 11 yaşındaki D.S., yaralandı.
|16 Aralık 2018 22:06
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Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada 11 yaşındaki D.S., yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen D.S. adlı kız çocuğuna, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 TEH 63 plakalı otomobil çarptı.
Yola savrularak yaralanan D.S.'ye, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti. D.S., daha sonra ambulansla Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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