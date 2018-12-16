Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

GÖREVİNE İADE EDİLEN ÖĞRETMEN, ESKİ OKULUNA ATANABİLİR Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı göreve iade edilenlerin eski görev yerlerine dönmeyecekleri istemeyeceklerini varsayarak kişin elini genişletmek için il milli eğitim müdürlüğü emrine vermekte olup bu uygulama yerinde bir uygulamadır. Fakat göreve iade edilen eski okuluna dönmek istiyorsa da boş norm olup olmadığına bakılmaksızın bunun yerine getirilme zorunluluğu bulunmaktadır.