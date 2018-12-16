Üniversite öğrencisi ölen annesinin organlarını bağışladı

Gümüşhane'de annesiyle birlikte yaşayan Kayserili 20 yaşındaki üniversite öğrencisi vefat eden annesinin organlarını bağışladı. Ölen kadının kalp, böbrekler ve karaciğeri 4 hastaya umut oldu.

Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Gökhan Çağşırlıoğlu (20) geçtiğimiz günlerde evde beyin kanaması geçiren ve 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından beyin ölümü gerçekleşen annesinin organlarını bağışladı.

Babası yıllar önce vefat eden ve evin tek çocuğu olan Çağşırlıoğlu, okumak için geldiği Gümüşhane'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Çağşırlıoğlu'nun 56 yaşındaki annesi Filiz Çağşırlıoğlu 12 Aralık günü evinde beyin kanaması geçirince Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Çağşırlıoğlu, olayın ardından dayılarının da geldiği Gümüşhane'de Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk ve doktorların girişimleri sonucunda annesinin hayatı boyunca çevresindekilere olabildiğince yardım etmeyi ve onlara yardım edilmesine aracı olmayı hep isteyen gözeten ve hayatını buna adamış birisi olmasından hareketle organlarını bağışlamaya karar verdi.

Hemen harekete geçen yetkililer konuyu Sağlık Bakanlığına bildirdikten sonra organların Ankara'da 20 yaşında kalp nakli bekleyen bir gence, böbrekler ve karaciğerin de Erzurum'da nakil bekleyen hastalara verilmesini kararlaştırdı.

Bunun üzerine Ankara'dan Trabzon'a özel uçakla gelen ekip ilk olarak hastanın kalbini özel saklama kabına koyarak hızla Ankara'ya dönerken, kalbin 20 yaşında kalp nakli bekleyen bir gence nakledileceği öğrenildi.

Erzurum'dan gelen ekip ise böbreklerin ikisi ve karaciğeri alarak hızlı bir şekilde Erzurum'a döndü. Yaklaşık 5,5 saat süren operasyonun ardından organlarını bağışlayan kadının naaşı ailesine teslim edilerek memleketi olan Kayseri'ye gönderildi.

Üniversite öğrencisi Gökhan Çağşırlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada üniversitede okuması nedeniyle annesiyle birlikte Gümüşhane'de yaşadıklarını, annesinin geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat olduğunu fakat 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 4.gün beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiklerini söyledi.

"Kendi can verirken başkalarına bir ümit olma ihtimali olduğu için bu kararı verdim"

Kendilerinin organ bağışı konusunda teşvik edildiğini ve önerilerde bulunulduğunu kaydeden Çağşırlıoğlu, "Annem hayatı boyunca, benim şahit olduğum 20 yıl boyunca insanlara, çevresindekilere olabildiğince yardım etmeyi ve onlara yardım edilmesine aracı olmayı hep isteyen, gözeten ve hayatını buna adamış biriydi. Hayatını kaybederken dahi böyle bir şeye imkanı olduğunu duyunca bende ona son kez böyle bir konuda yardımcı olmak istedim. Kendi can verirken başkalarına bir ümit olma ihtimali olduğu için karar verdim" dedi.

"Annemi kaybettim ama annemin bir parçası dünyada olacak"

İmkanı olan insanların da kendileri gibi organ bağışına destek olmalarını isteyen Çağşırlıoğlu, "Sonuçta buna bir insanın ihtiyacı var. Buna bir insanın sevinme ihtimali var. Bir insanı hayatının kurtulma ihtimali var. Bu bizim görevimiz. Çünkü belki bir gün bizimde başımıza gelebilir, o organa bizimde ihtiyacımız olabilir. Mutluyum. Belki annemi kaybettim ama annemin bir parçası belki tanımasam da bilmesem de sonuçta dünyada olacak ve ben hep onu hissedeceğim" diye konuştu.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Başhekim Vekili Uzm.Dr. Ertuğrul Kaya ise hastanın 12 Aralık tarihinde ani şuur kaybı sonrası düşme şikayetiyle acil servise başvurduğunu, beyin kanaması tespitinde bulunduktan sonra yapılan operasyonun ardından genel durumunun düzelmediğini, şuurunun açılmadığını ve sonrasında da beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Bir umut olabilmesi adına aile ile organ nakli konusunda iletişime geçtiklerini kaydeden Kaya, "Bir anneyi kaybetmenin hüznünü bir sevince dönüştürebilmek adına aile ile ve oğlu ile iletişime geçtik ve kendilerini bilgilendirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başka hastalara umut olabilmek adına aldığı bu karar nice insanlara umut olacak. Bir nebze de olsa annesini kaybetmenin hüznünü sevince dönüştürdük" diye konuştu.

Karaciğer ve 2 böbreğin Erzurum'a, kalbin de Ankara'ya gönderilerek 4 hastaya umut olacağını ifade Kaya, hastanın oğlu Gökhan ve akrabalarına teşekkür ederek bunun örnek olması gerektiğini dile getirdi.