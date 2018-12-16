Araçta sıkışan sürücüyü ambulans şoförü kurtardı
Tekirdağ'da yön tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden ambulans şoförü tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
|16 Aralık 2018 22:18
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Çarşısı'ndan bölünmüş yol istikametine giden Rahim K. (67) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü, araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans şoförü Sebahattin Duba tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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