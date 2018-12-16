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Gasp iddiasıyla 5'i polis, 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan kişileri gasp eden 5'i polis 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden adliyeye sevk edilen 3'ü polis 5 kişi tutuklandı.
16 Aralık 2018 22:30
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Gasp iddiasıyla 5'i polis, 9 şüpheli gözaltına alındı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişiler, gasp edildiklerini iddiasıyla polise başvurdu. İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili bir çalışma başlatarak, olayın yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı. İncelemelerde tespit edilen 5'i polis 9 kişi gözaltına alındı.

GASP ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette yapılan incelemelerde Mehmet A., Yusuf B., Muhammed C., Furkan G., Emre D. isimli polis memurlarının Mustafa A. ve Yusuf D.'den aldığı bilgilerle yasa dışı bahis oynatanları takip ederek gasp ettikleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen polis memurlarından Mehmet A., Furkan G., Yusuf B. ile birlikte polis memurlarına bilgi aktardığı öne sürülen Mustafa A. ve Yusuf D. tutuklandı.

Tugay SADAY

Sözcü
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