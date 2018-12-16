'Bu coğrafyada kimse Türkiye'ye rağmen oyun kuramaz'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"
|16 Aralık 2018 22:42
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"
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