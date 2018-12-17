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17 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2018 00:01
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17 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek, Budapeşte'deki Türk şehitliğini ve Gül Baba türbesini ziyaret edecek.

(Budapeşte)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında düzenlenecek partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, mevkidaşı Şehriyar Afridi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşecek.

(İslamabad)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şebiarus törenlerine katılacak.

(Konya/17.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bir Enerji Bir Nefes Projesi kapsamında Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı'na katılacak.

(Amasya/14.00)

4- TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balkan Odaları Birliği Genel Kurulu'nun açılış oturumuna katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak.

(Ankara)

3- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı ciro endekslerini ve ekim ayı sanayi üretim endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

2- Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili komandoların katılacağı yürüyüş gerçekleştirilerek, basın açıklaması yapılacak.

(Kayseri/08.30/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına başlanacak.

(Kocaeli/09.30)

4- İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/13.45)

KÜLTÜR SANAT

1- CRR Türk Müziği Topluluğu, Hz. Mevlana'nın 745. vuslat yılı nedeniyle CRR Konser Salonu'nda Şebiarus etkinliği gerçekleştirecek.

(İstanbul/20.00)
Anadolu Ajansı
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