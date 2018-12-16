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Türk Polisi ve askerinden örnek davranış

Beyoğlu'nda yaşanan iki olay adeta görenlerin yüreğini ısıttı.
16 Aralık 2018 22:48
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Türk Polisi ve askerinden örnek davranış

Beyoğlu'nda yaşanan iki olay adeta görenlerin yüreğini ısıttı. Bir yanda askerden izinli olarak gelen bir erin soğuktan üşüyen bir kediyi montunun içinde ısıttığı görülürken diğer yandan yaşlı ve yürümekte zorlanan değnekli bir vatandaşın koluna girerek gideceği yere kadar götüren polis memurunun duyarlı davranışları herkese örnek oldu.

Beyoğlu'nda yaşanan iki olay adeta görenlerin yüreğini ısıttı. Soğuk hava şartlarında etkilenen bir kediyi fark eden askerden izinli olarak geldiği öğrenilen bir er, kediyi montunun içine sararak ısıtmaya çalıştı. Taksim Metrosu'nun yanına oturan izinli asker, bir yandan kediyi ısıtmaya çalışırken bir yandan da üşüyen kediyi ısınması için uzun süre sevdi. Diğer yandan yürümekte zorlanan değnekli bir vatandaşın yardımına ise Türk polisi koştu. Meydanda gezdiği sırada yürümekte zorlanan vatandaşı fark eden bir polis memuru, yaşlı adamın koluna girerek taksiye kadar yürüyebilmesine yardımcı oldu. Polis memuru, yaşlı adamı taksiye bindirdikten sonra gözden kaybolurken asker ve polisin duyarlı davranışları örnek oldu.

"Fıstığımızı aldık yanımıza, beni de ısıttı"

Havanın çok soğuk olduğunu ve kedinin üşüdüğünü gördüğü için onu montunun içine aldığını ifade eden asker, "Buraların kedisi bizim kedimiz geziyordu, fıstığımızı aldık yanımıza, beni de ısıttı. Adana olsun ismi" ifadelerini kullandı.

"Kimse gelmedi, polis geldi"

Yürüyemediği için taksi durağına gidebilmek için dakikalarca beklediğini ifade eden ve polis memurlarına teşekkür eden yaşlı vatandaş, "Polisler, sağ olsun sabahtan beri bekliyorum kimse gelmedi, polis geldi. Beyoğlu Kaymakamlığı'na gidecektim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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