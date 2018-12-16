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Gümüşhane'de cenaze dönüşü kaza: 2 ölü

Kürtün ilçesinde, hafif ticari aracın yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
16 Aralık 2018 23:06
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Gümüşhane'de cenaze dönüşü kaza: 2 ölü

Gümüşhane'de, cenazeden dönenleri taşıyan hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü ve eşi öldü.

Kürtün ilçesinin Sarıbaba köyündeki bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın'ın (71) kullandığı 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, Gürgenli köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve araçtaki eşi Hamdiye Aydın'ın (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cesetleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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