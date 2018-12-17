1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nobel Barış Ödülü alan Murad: DEAŞ üyesi yeğenim, bizi öldürmekle tehdit etti

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Iraklı kadın hakları savunucusu Nadya Murat, DEAŞ'a katılan yeğeni tarafından ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü.
17 Aralık 2018 00:02
Yazdır
Nobel Barış Ödülü alan Murad: DEAŞ üyesi yeğenim, bizi öldürmekle tehdit etti

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Iraklı kadın hakları savunucusu Nadya Murat, DEAŞ'a katılan yeğeni tarafından ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 18'inci Doha Forumu'na katılan Murat, terör örgütü DEAŞ'a katılan yeğeninin halen Suriye'de bulunduğunu kaydederek, ailesinin kendisine ulaştığını ve geri dönmesi için ikna çabalarına karşı "Sizler kafirsiniz sizi öldüreceğim veya cariye edeceğim" dediğini söyledi.

1993 yılında dünyaya gelen Murat, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'de 21 yaşındayken kaçırılmıştı. DEAŞ'tan kaçmayı başaran Murat, Almanya'ya ulaşarak Eylül 2016'da BM İyi Niyet Elçisi ilan edilmişti. Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen 2017 Vaclav Havel Ödülü, Murat'a takdim edilmişti. DEAŞ'ın kendisine uyguladığı fiziksel ve cinsel şiddete dair aktarımları sayesinde dünya kamuoyunda tanınan Murat, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 301 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün finansçısı gaybubet evinde yakalandı
16 Aralık 2018 13:51		 Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon
16 Aralık 2018 13:33
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
16 Aralık 2018 12:50		 DEAŞ gitti PKK da gidecek
16 Aralık 2018 11:50
Akar: Kararlı mücadele sonucu terör faaliyetleri kısıtlandı
16 Aralık 2018 11:10		 Hakkari'de doçka silahı ve mühimmat ele geçirildi
16 Aralık 2018 09:49
İHA'lar teröristleri böyle görüntüledi
16 Aralık 2018 06:50		 Suriye'nin Ayn El Arap kenti, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor
16 Aralık 2018 06:40
Hakkari'de doçka silahı ve mühimmat ele geçirildi
15 Aralık 2018 21:41		 Yargıtay, kararlarda yol gösterecek, ByLock'un teknik analizini çıkardı
15 Aralık 2018 21:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 36 alanda değişiklik yapıldı
Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"
Hakim ve savcı olmayanlar, Adalet Bakanlığında, neden daire başkanı olamıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecek
17 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Nobel Barış Ödülü alan Murad: DEAŞ üyesi yeğenim, bizi öldürmekle tehdit etti
Yargı; "Kademe ilerlemesi cezası teklifine yapılan itiraz Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmelidir."
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zani 1
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 2
Bira 1
reklam 2
cemal süreya 1
osmanlı 1
hızlı araç kullanma isteği 2
vazife çıkarmak 1
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Mezitli Tarım ve Truzim 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam