Nobel Barış Ödülü alan Murad: DEAŞ üyesi yeğenim, bizi öldürmekle tehdit etti
|17 Aralık 2018 00:02
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Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Iraklı kadın hakları savunucusu Nadya Murat, DEAŞ'a katılan yeğeni tarafından ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 18'inci Doha Forumu'na katılan Murat, terör örgütü DEAŞ'a katılan yeğeninin halen Suriye'de bulunduğunu kaydederek, ailesinin kendisine ulaştığını ve geri dönmesi için ikna çabalarına karşı "Sizler kafirsiniz sizi öldüreceğim veya cariye edeceğim" dediğini söyledi.
1993 yılında dünyaya gelen Murat, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'de 21 yaşındayken kaçırılmıştı. DEAŞ'tan kaçmayı başaran Murat, Almanya'ya ulaşarak Eylül 2016'da BM İyi Niyet Elçisi ilan edilmişti. Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen 2017 Vaclav Havel Ödülü, Murat'a takdim edilmişti. DEAŞ'ın kendisine uyguladığı fiziksel ve cinsel şiddete dair aktarımları sayesinde dünya kamuoyunda tanınan Murat, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
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