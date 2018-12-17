Cinayet şüphelisinden muhabire ölüm tehdidi
|17 Aralık 2018 06:40
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Olay Sakarya'nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belinde bulundurduğu silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Oradan geçen 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşındaki oğlu Burhan S'nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş açtı.
BABA, OĞLUNA SİPER OLDU
Katil zanlısı 17 yaşındaki Burhan S'ye silah doğrultunca baba Kadir S. Oğlu için kendini siper etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Kadir S. hayatını kaybederken oğlu Burhan S'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesini alan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, katil zanlısını tespit ederek takip altına aldı. İşlediği cinayetin ardından eve gidip ailesini alan Hikmet Usta (51),plakalı bir otomobile binerek kaçtı.
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