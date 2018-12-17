Eşi rahatsızlanan emekli polis kendi canına kıydı
|17 Aralık 2018 06:20
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Olay dün saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru Numan K, sitenin güvenlik kulübesinde beylik silahı ile intihar etti.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Numan K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen Numan K'nın kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Numan K'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
EŞİ UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Beylik silahı ile intihar eden Numan K'nın eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenildi.
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