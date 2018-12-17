CHP'de Bodrum tartışması

Belediye başkanlığı için aday adayı olan 8 kişi CHP Genel Merkezi'ne çağırıldı. Görüşmede, 8 aday adayına mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon'un aday yapılacağı açıklandı ve kendilerinin çekilmesi istendi. Fakat aday adayları çekilmiyor ve Kocadon kararının gözden geçirilmesini istiyor.

CHP, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Gürün'ü aday gösterdi. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adı geçiyordu. Fakat Kocadon aday gösterilmeyince bu kez gözler Bodrum'a çevrildi. Kocadon tekrar Bodrum'dan aday olacak mı olmayacak mı sorusu sorulurken Bodrum'da 8 aday adayı başvuruda bulundu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Bodrum'da aday adayı olan bu 8 kişi CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı. Genel merkezdeki görüşmede 8 aday adayına Bodrum için Kocadon'un yeniden aday gösterileceği söylenerek kendilerinin aday adaylığından çekilmeleri, Kocadon'u desteklemeleri istendi. Kocadon'un adaylığını kabul etmeyeceklerini söyleyen 8 aday adayı, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

İYİ PARTİ DE ADAY ÇIKARIYOR

Bodrum'da CHP ve İyi Parti'nin ortak aday göstereceği, CHP'nin İyi Parti'yi destekleyeceği beklentisi vardı. Fakat bu gelişmeyle birlikte CHP ve İyi Parti ittifakının Bodrum'da söz konusu olmayacağı anlaşılıyor. Bu arada yarın İyi Parti'nin Mehmet Tosun'u Bodrum'dan aday göstermesi bekleniyor.

Esra Boğazlıyan