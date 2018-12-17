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Çavuşoğlu: Seçimi kazanırsa Esad ile çalışırız

Suriye'de 6 yıldır süren kanlı iç savaşta, 4 milyonu aşkın sığınmacıyı ağırlayarak krizin en ağır yükünü çeken Türkiye, ülke nüfusunun üçte birini mülteci durumuna düşüren, 1 milyona yakın insanın ölümünden sorumlu olan Esad'ın iktarda kalmasına ilk kez 'yeşil ışık' yaktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'demokratik seçimler olursa Esad'la çalışabileceklerini' söyledi
17 Aralık 2018 07:00
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Çavuşoğlu: Seçimi kazanırsa Esad ile çalışırız

Suriye'deki yıkımın faili Esad'a, Ankara 6 yıl sonra ilk kez yeşil ışık yaktı. Bütün telkinlere kulaklarını tıkayan Esad ile ipleri koparan Türkiye'den kritik açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Seçimleri kazanırsa Esad ile yeniden çalışabiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de demokratik ve güvenilir bir seçim yapılması halinde Beşşar Esad ile çalışma konusunu herkesin değerlendirmesi gerekebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin geleceğinde Esad'in de yer aldığı tablo olursa bu sizin içinize siner mi?" şeklindeki soruya, "Şu an yapmaya çalıştığımız şey, ülke için bir anayasanın oluşturulması. Bir anayasa taslağını kendileri oluşturmalı" yanıtını verdi. Ülkenin seçimlere hazırlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bu süreç, Birleşmiş Milletlerin (BM) şemsiyesi altında olmalı. Kapsayıcı olmalı. Herkes hak sahibi olmalı. Suriye'deki ve Suriye'nin dışındaki herkesi kapsamalı, son yedi yılda yerlerinden edilen, benim ülkemdeki ve diğer ülkelerde mülteci olarak bulunanları kapsamalı. Güvenilir, şeffaf ve demokratik seçimler olmalı. Bu seçimlerden sonra Suriyeliler ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar vermeli." Çavuşoğlu, Gamble'ın "Eğer bu seçimlerde Esed seçilirse onunla çalışır mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine "Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi konusunda sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, herkesin bir "CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson"a odaklandığını ancak Türkiye- ABD ilişkilerinde bu konudan daha büyük meseleler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu meselelerden birini ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği desteğin oluşturduğunu ve bunun Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini, diğer ciddi meselenin ise 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların elebaşı Gülen'in hala ABD'de yaşaması olduğunu kaydetti.

FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye'ye iade talebiyle ABD'ye sunduk" dedi Çavuşoğlu, Gamble'ın "Bunun gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, "En son Buenos Aires'te en son bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek. Üzerinden neredeyse iki, hatta üç yıl geçti" diye konuştu.

Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru bölgedeki tek terör örgütünün IŞİD olmadığına, YPG'nin de bölgedeki varlığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "İş YPG/PKK'ya gelince Batılı dostlarımız onları destekliyor. Neden? Tek bahaneleri var, o da 'YPG'nin DEAŞ ile mücadele etmesi'. Belki iç noktalarda böyle görülebilir ama nedenine bakmak gerek. YPG iç bölgelerde DEAŞ ile savaşıyor çünkü ya onların ideolojilerinden nefret ediyor ya da her iki ülkede de daha fazla bölgeye hakim olmak istiyor. Bugün herkes YPG/PKK'nın yaptıklarına, bölgedeki azınlıkları nasıl zorla sindirdiğine gözünü kapatıyor."

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekatın NATO müttefiki ABD'yi riske atıp atmayacağı yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, "Neden NATO müttefiki Amerikalıları riske atmış olayım? ABD, PKK terör örgütünün koruyucusu mu? Olmamalılar. Sorun da bu. Neden bu kadar silah verdiler?" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Biz, ABD askerlerinin hayatını riske atmıyoruz. Bizim hedefimiz, amacımız tıpkı Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi YPG terör örgütü. Eğer ABD kendilerinin koruyucusu olduğuna inanıyorsa bu başka bir şey ve ordularımız arasında da herhangi bir istenmeyen kazayı önlemek amacıyla kurulmuş kanallar, iş birliği var ama Suriye'de siyasi çözüm üzerine odaklanmışken, İdlib'teki huzurun devamını sağlıyorken, izlenebilecek en iyi yol Suriye'nin bu bölümünde de istikrarı sağlamak.
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