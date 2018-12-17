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Vergi desteği satışla birlikte çarkları da döndürdü

Otomotiv sanayii, 1.4 milyonluk üretimin 1.2 milyon adetini ihraç etti. Üretimin yüzde 85'ini ihraç eden sektörün, toplam üretimi ise geçen yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 8 azaldı. İhracat tarafında ise bir değişim olmazken, iç pazar yüzde 33 daraldı. OSD Başkanı Yenigün "Uygulanan vergi indirimleriyle birlikte artan satışlar, fabrikalarda çarkları döndürdü" dedi
17 Aralık 2018 07:15
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Vergi desteği satışla birlikte çarkları da döndürdü

Türk otomotiv sektörü 2018 yılında neredeyse ihracatla ayakta kaldı. İç pazarda satışlar 11 ayda yüzde 33 daraldı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD), 2018 yılı Ocak-Kasım dönemi raporuna göre, 2018 yılında üretiminin yüzde 85'i ihraç edildi.

Sektör, 11 aylık dönemde önemli bir ihracat performansı sergiledi. Toplam üretimde 1 milyon 427 bin 157 adet rakamına ulaşan otomotiv sanayii, bu rakamın 1 milyon 219 bin 174 adedini ihraç etti. Aradaki 207 bin 983 adetlik farkın bir kısmı ise iç pazara dağıldı. Sektörün iç pazardaki toplam satış rakamı ise 11 ayda 199 bin 421 oldu. Toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalırken, otomobil üretimi yüzde 10 azalarak 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 34 azalarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 32 oranında daraldı ve 425 bin 478 adet olarak kayıtlara geçti.

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet oldu. Otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 12 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise 9,6 milyar Euro oldu.

AĞIR TİCARİ ÜRETİMİ ARTTI

OSD'nin açıkladığı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 10 seviyesinde arttı. 2018 yılı Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 27 azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti.

'TEŞVİK OLMASAYDI SIKINTI OLURDU'

ÖTV ve KDV indirimlerinin otomotivde üretim çarklarını tekrar döndürdüğüne dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün "Vergi indirimleriyle sektörümüzün desteklenmediği bir senaryoda pek çok açıdan sıkıntı verici sonuçlarla karşılaşabilirdik. Devletimizin açık desteğiyle uygulanan vergi indirimleriyle birlikte devreye alınan özel kampanyalar hem showroomlardaki hareketliliği hem satışları artırdı. Yaşanan bu artışlar, fabrikalarda üretimin devam etmesine destek oldu. Global anlamda çok ciddi bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz otomotiv sanayii, 11 aylık dönemde ürettiğinin yüzde 85'ini de ihraç ederek yine önemli bir başarıya imza attı. Hem iç pazarda hem de üretimde yaşanan olumlu gelişmelerin Aralık ayı sonuçlarına da etki edeceğine de gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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