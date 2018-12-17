Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu,Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.