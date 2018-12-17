Osmanlı belgelerine dijital muhafaza
|17 Aralık 2018 07:20
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Yurt dışında bulunan özellikle Osmanlı dönemine ait 80 bin belgenin dijital örneği de arşive kazandırılacak. Araştırmacıların hizmetine sunulacak 1 milyon 500 bin belge tasnif edilecek.
45 ülkeyle imzalanan arşivler arası işbirliği protokolleri sayesinde orta doğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika'daki Osmanlı mirasının gün yüzüne çıkarılması için 447 bin 209 belge görüntüsü yurt dışından Türkiye'ye kazandırıldı. Bu belgeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından milli ve milletler arası stratejilerin belirlenmesinde, politikaların uygulanmasında ve Türkiye'nin tarih temelli tezlerinin güçlendirilmesine yönelik belgeye dayalı yayınların hazırlanmasında kullanılacak. 2023 hedefleri doğrultusunda yaklaşık 40 milyon tarihi belge görüntüsünün daha elektronik ortama geçirilmesi planlanıyor.
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