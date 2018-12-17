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17 Aralık kumpasına karşı polisler nöbet tutmuş

-25 Aralık kumpasının üzerinden 5 yıl geçti. FETÖ'nün darbe girişimini püskürten polis müdürleri o günlerde yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. 17 Aralık'ta iş adamlarını gözaltına aldıran FETÖ, ikinci kumpas için harekete geçmişti. Darbeye karşı duran polis müdürleri 25 Aralık'ta İstanbul Emniyeti'nde toplandı ve mücadele sözü verdi. Gözaltı için teşebbüs olursa durduracaklardı. Adını vermeyen bir polis müdürü, "15 gün boyunca nöbet tuttuk" dedi
17 Aralık 2018 07:35
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17 Aralık kumpasına karşı polisler nöbet tutmuş

17-25 Aralık kumpasının üzerinden 5 yıl geçti. FETÖ'nün polis ve yargı üzerinden kalkıştığı darbe girişimini vatan evlatları bozdu. 25 Aralık gecesi yapılan toplantı, Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Kumpası boşa çıkaran polis müdürleri kararlıydı: 'Gece 12'den sonra herkesi toplayın' dediler. 'Bu operasyonu yapmayacağız' dedik. Herkes aynı şeyi söyledi. Ülkü birlikteliği vardı. Çok kararlıydık, geri adım attılar.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis ve yargı üzerinden seçilmiş hükümeti devirmeye kalkıştığı 17/25 Aralık kumpasının üzerinden tam 5 yıl geçti. Düzmece tapeler ve montaj görüntülerle bakan çocukları ve işadamlarının da bulunduğu isimler gözaltına alındı. FETÖ'cülerin hazırladığı birbirinden bağımsız 3 düzmece dosya, 17 Aralık 2013'te skandal şekilde operasyona dönüştürüldü. Yeni Şafak, FETÖ'cü savcıların tüm tehditlerine rağmen paralel kumpasa boyun eğmeyen kadro ile görüştü. O gecenin şahitleri, bugüne kadar konuşulmayanları anlattı.

GEZİ VE MALTEPE TUTMADI

KUMPASI ÖNE ÇEKTİLER

O dönem FETÖ'cülerin hakim olduğu İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü, işadamı Reza Zarrab ve bakanların çocuklarını takibe aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü de Zarrab'ın takip edilip ölüm tehdidi aldığı yönündeki şikayeti üzerine Mali Şube'den habersiz ayrı bir takip yürütmeye başladı. Durumu fark edince planın deşifre olduğunu düşünen FETÖ'cü polisler, istihbaratçı polisleri dinlemeye başladı. Süreç FETÖ'nün "operasyonu sızdırmaya çalışıyorlar" yalanıyla şube müdür yardımcısını görevden aldırması ile son buldu. Ancak işi yine de sağlama almak isteyen örgüt, 30 Mart 2014 seçimlerinden 1 ay önce hayata geçirmeyi planladığı tezgahı 17 Aralık'a çekti.

Şahin Şen Hamdi Koçoğlu

Yeni Şafak
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