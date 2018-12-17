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Cezaevi firarisi, düğünde istediği şarkı çalınmayınca 6 kişiyi bıçakladı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düğünde istediği şarkı çalınmadığı için kavga çıkartan ve 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Soner Gel yakalandı. Saldırganın daha önce de adam öldürme suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı
17 Aralık 2018 07:25
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Cezaevi firarisi, düğünde istediği şarkı çalınmayınca 6 kişiyi bıçakladı

Dün akşam, Gümüşova'da düzenlenen düğünde iddiaya göre bir kişi istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişiyi bıçaklayan kişinin Soner Gel olduğunu belirleyerek arama çalışması başlatırken, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

DHA'nın haberine göre Soner Gel, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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