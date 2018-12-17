Cezaevi firarisi, düğünde istediği şarkı çalınmayınca 6 kişiyi bıçakladı
|17 Aralık 2018 07:25
|Yazdır
Dün akşam, Gümüşova'da düzenlenen düğünde iddiaya göre bir kişi istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişiyi bıçaklayan kişinin Soner Gel olduğunu belirleyerek arama çalışması başlatırken, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
DHA'nın haberine göre Soner Gel, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|17 Aralık kumpasına karşı polisler nöbet tutmuş
17 Aralık 2018 07:35
|CHP'de Bodrum tartışması
17 Aralık 2018 06:50
|Cinayet şüphelisinden muhabire ölüm tehdidi
17 Aralık 2018 06:40
|Eşi rahatsızlanan emekli polis kendi canına kıydı
17 Aralık 2018 06:20
|Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğenine silahlı saldırı: 2 yaralı
17 Aralık 2018 06:10
|Emekli astsubay, eşi ve kızını öldürdü
16 Aralık 2018 23:04
|Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
16 Aralık 2018 22:06
|Beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
16 Aralık 2018 21:48
|Hakkari'de 64 kaçak av tüfeği ele geçirildi
16 Aralık 2018 21:30
|50 liralık borç için bıçaklandı
16 Aralık 2018 21:13