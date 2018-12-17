1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 Aralık'ta 2 bin 500 engelli ataması yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "24 Aralık tarihinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atama kurasını yapacağız." dedi
17 Aralık 2018 08:05
Yazdır
24 Aralık'ta 2 bin 500 engelli ataması yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ailelere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayarak Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sunmaya devam ettiklerini dile getiren Selçuk, 2018'de 42 merkez daha açarak Sosyal Hizmet Merkezi sayısını 316'ya çıkardıklarını söyledi.

Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattıklarını anlattı.

ASDEP görevlileriyle bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşla görüşme yapıldığını bildiren Selçuk, "Hem Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019'da muhtarlarımızın desteğini alarak 2 milyonun üzerine çıkaracağız." diye konuştu.

Selçuk, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla bugüne kadar 193 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Roman vatandaşların daha yoğun olarak yaşadığı bölgeler başta olmak üzere 24 Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) hizmete açtıklarını kaydetti.

SİROMA projesi kapsamında 4 bini aşkı kamu görevlisine sosyal içerme eğitimi verdiklerini anlatan Selçuk, "SİROMA'daki kazanımlarımızı Bakanlığımızın kurumsal kapasitesi ve Roman Strateji Belgesi ile uyumlu biçimde geliştirerek devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ailenin güçlendirilmesine yönelik yürüttükleri önemli çalışmalardan birinin de eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğuna dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi yuva kurmaya özendirmek, sorumluluk duygusunu pekiştirmek amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim ile Aile Eğitim programlarını başlattık. Bugüne kadar 934 bin gencimize Evlilik Öncesi Eğitim, 1,3 milyon vatandaşımıza Aile Eğitimi verdik. Ayrıca aile bütünlüğünü korumak ve boşanmaları azaltmak amacıyla danışmanlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz. 2019 yılında da Aile Eğitimi ve Danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştıracağız. Yeni evlenecek gençlerimize yönelik başlattığımız Konut Hesabı ve Çeyiz Hesabı uygulamalarındaki azami devlet katkısı miktarını yükselttik."

Aileye yönelik sağlıklı politikalar oluşturmak, tehditlere karşı aile yapısını koruyarak tedbirler almak amacıyla Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), Türkiye Üniversite Gençliği Profili Araştırması ile Türkiye Ergen Profili Araştırması gibi birçok bilimsel araştırmanın sürdürüldüğünü ifade eden Selçuk, "2019 yılında aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşlar ile iş birliğinde içinde Aile Şurası düzenleyeceğiz." dedi.

Madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonu sonrası topluma uyumunu sağlamak ve yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek amacıyla 15 sosyal uyum birimini hizmete açtıklarını aktaran Selçuk, bu mücadeleyi daha da etkinleştirmek için sosyal uyum birimlerinin, Yeşilay iş birliğinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"760 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik"

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının göç, terör, doğal afet ve acil durum sonucu aile ve toplum üzerinde oluşan travmaların ortadan kaldırılması amacıyla psikososyal destek hizmetleri verdiğini, bugüne kadar 760 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SED) ile 121 bin çocuğu, kendi ailesi yanında desteklediklerini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"2019 yılında devlet korumasındaki çocuklarımız için Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı (ÇODEP) başlatacağımızı buradan belirtmek isterim. Çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümeleri için 16 bin 705 çocuğumuzu evlat edindirdik, 6 bin 374 çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirdik. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımızı ise kuruluş bakımına alıyoruz. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan 1557 çocuğumuza da ihtisaslaşmış 63 Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM) hizmet sunuyoruz."

Bakanlığın çocuk işçiliğine ilişkin aktif mücadelesine temel olan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı'nın, (2017-2023) toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla başarıyla yürütüldüğünü söyleyen Selçuk, "Malumunuz, 2018 yılı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edildi. 20 Kasım 2018'de gerçekleştirdiğimiz 19. Ulusal Çocuk Forumunun deklarasyon önerisiyle Çocuk İşçiliği ile Mücadeleyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde 81 ilimizin Gönül Elçileri aracılığıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokakta çalıştırılan çocuklar

Selçuk, sokakta çalıştırılan çocuklar için 130 mobil ekip kurduklarını, alan çalışmalarında 11 bin 760 çocuğa müdahale edildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 8,449 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ocak ayında engelli öğretmen alacağız'
16 Aralık 2018 10:48		 Sosyal Hizmetlerde kalanların atanması için tercih süresi uzatıldı
14 Aralık 2018 17:59
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
14 Aralık 2018 13:48		 500 kişilik personel alımı için 3 bin 964 kişi başvurdu
13 Aralık 2018 21:13
İTÜ, ALES'i halen 3 yıl geçerli zannediyor?
13 Aralık 2018 19:44		 2018/2 KPSS'de, Ziraat mühendisliği kodu yanlış mı?
13 Aralık 2018 19:37
TEİAŞ'tan sonra TMO da 2018/2 KPSS tercihleri için bilgi paylaştı
13 Aralık 2018 15:20		 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav soruları
12 Aralık 2018 18:01
2018 YDS/3 sonuçları açıklandı
12 Aralık 2018 14:01		 MEB'e 8 yıl içinde 317 bin 602 kişi KPSS puanı ile atandı
12 Aralık 2018 12:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 36 alanda değişiklik yapıldı
Köy öğretmeninin iyi niyetine 'linç'
Hakim ve savcı olmayanlar, Adalet Bakanlığında, neden daire başkanı olamıyor?
Bundan tam 5 yıl önce, 17 Aralık'ta neler olmuştu?
Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"
Nizamül-Mülk'ten günümüz yöneticilerine 8 önemli uyarı
Soylu: 36 bin kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık
Adil Gür: 31 Mart'ta kazanan, çok küçük farkla kazanacak
Eşi rahatsızlanan emekli polis kendi canına kıydı
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.12.2018 uefa avrupa ligi kura çekimi 2
abdullah gül'ün 55 milletvekili ile parti kurması 2
trabzonspor 1
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
reklam 2
mehmed uzun 1
vazife çıkarmak 2
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 2
osmanlı 1
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 2
SON İLANLAR
Devlet Opera ve Balesi 10 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ziraat Odası Başkanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Zafer Kalkınma Ajansı İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Çan Linyitleri İşletmesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Memur Alım İlanı
Sivas Belediyesi 30 Zabıta Memuru, 30 İtfaiye Eri Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı-Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam