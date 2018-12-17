24 Aralık'ta 2 bin 500 engelli ataması yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ailelere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayarak Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sunmaya devam ettiklerini dile getiren Selçuk, 2018'de 42 merkez daha açarak Sosyal Hizmet Merkezi sayısını 316'ya çıkardıklarını söyledi.

Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattıklarını anlattı.

ASDEP görevlileriyle bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşla görüşme yapıldığını bildiren Selçuk, "Hem Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019'da muhtarlarımızın desteğini alarak 2 milyonun üzerine çıkaracağız." diye konuştu.

Selçuk, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla bugüne kadar 193 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Roman vatandaşların daha yoğun olarak yaşadığı bölgeler başta olmak üzere 24 Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) hizmete açtıklarını kaydetti.

SİROMA projesi kapsamında 4 bini aşkı kamu görevlisine sosyal içerme eğitimi verdiklerini anlatan Selçuk, "SİROMA'daki kazanımlarımızı Bakanlığımızın kurumsal kapasitesi ve Roman Strateji Belgesi ile uyumlu biçimde geliştirerek devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ailenin güçlendirilmesine yönelik yürüttükleri önemli çalışmalardan birinin de eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğuna dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi yuva kurmaya özendirmek, sorumluluk duygusunu pekiştirmek amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim ile Aile Eğitim programlarını başlattık. Bugüne kadar 934 bin gencimize Evlilik Öncesi Eğitim, 1,3 milyon vatandaşımıza Aile Eğitimi verdik. Ayrıca aile bütünlüğünü korumak ve boşanmaları azaltmak amacıyla danışmanlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz. 2019 yılında da Aile Eğitimi ve Danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştıracağız. Yeni evlenecek gençlerimize yönelik başlattığımız Konut Hesabı ve Çeyiz Hesabı uygulamalarındaki azami devlet katkısı miktarını yükselttik."

Aileye yönelik sağlıklı politikalar oluşturmak, tehditlere karşı aile yapısını koruyarak tedbirler almak amacıyla Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), Türkiye Üniversite Gençliği Profili Araştırması ile Türkiye Ergen Profili Araştırması gibi birçok bilimsel araştırmanın sürdürüldüğünü ifade eden Selçuk, "2019 yılında aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşlar ile iş birliğinde içinde Aile Şurası düzenleyeceğiz." dedi.

Madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonu sonrası topluma uyumunu sağlamak ve yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek amacıyla 15 sosyal uyum birimini hizmete açtıklarını aktaran Selçuk, bu mücadeleyi daha da etkinleştirmek için sosyal uyum birimlerinin, Yeşilay iş birliğinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"760 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik"

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının göç, terör, doğal afet ve acil durum sonucu aile ve toplum üzerinde oluşan travmaların ortadan kaldırılması amacıyla psikososyal destek hizmetleri verdiğini, bugüne kadar 760 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SED) ile 121 bin çocuğu, kendi ailesi yanında desteklediklerini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"2019 yılında devlet korumasındaki çocuklarımız için Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı (ÇODEP) başlatacağımızı buradan belirtmek isterim. Çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümeleri için 16 bin 705 çocuğumuzu evlat edindirdik, 6 bin 374 çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirdik. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımızı ise kuruluş bakımına alıyoruz. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan 1557 çocuğumuza da ihtisaslaşmış 63 Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM) hizmet sunuyoruz."

Bakanlığın çocuk işçiliğine ilişkin aktif mücadelesine temel olan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı'nın, (2017-2023) toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla başarıyla yürütüldüğünü söyleyen Selçuk, "Malumunuz, 2018 yılı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edildi. 20 Kasım 2018'de gerçekleştirdiğimiz 19. Ulusal Çocuk Forumunun deklarasyon önerisiyle Çocuk İşçiliği ile Mücadeleyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde 81 ilimizin Gönül Elçileri aracılığıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokakta çalıştırılan çocuklar

Selçuk, sokakta çalıştırılan çocuklar için 130 mobil ekip kurduklarını, alan çalışmalarında 11 bin 760 çocuğa müdahale edildiğini bildirdi.