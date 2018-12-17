Altın ve dövize yatırım haftası

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm tasarruf sahiplerine 'altın fırsat' olacak yeni ürünleri piyasaya sürecek. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak. İki ürünle de mevduatın getirisinin üzerinde getiri sağlanacak ve koşulsuz geri alınabilecek. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle ihraçlar gerçekleşecek. Senetler, 28 Aralık günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Altın birikimleri için yeni yatırım aracı

DOLARA % 4 EUROYA %2.5

Devlet tahvilleri, 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılara satılacak.

Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, TEB, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat, Yapı ve Kredi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler için asgari talep tutarı 10 bin euro veya dolar olacak. Senetler bin birim ve katları şeklinde ihraç edilecek.

HAZAL ATEŞ