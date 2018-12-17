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Köy öğretmeninin iyi niyetine 'linç'

Muş'un Korkut ilçesinin Çakırlı Köyü'nde öğretmen Selvan Erek, yoksul öğrencisinin durumuna dikkat çekmek için annesinin eski battaniyelerle yaptığı sırt çantasının fotoğrafını çekip paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. Öğretmen takdir edildi. Yardım çağrıları yapıldı. Ancak iyi niyetli öğretmen bu paylaşımdan dolayı görevden alındı
17 Aralık 2018 08:20
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Köy öğretmeninin iyi niyetine 'linç'

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Çakırlı Köyü'nde bulunan ilköğretim okulundaki bir öğrencinin çantasının fotoğrafını çekip, anneyi övmek ve onurlandırmak için sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen görevinden alındı. Öğretmen Selvan Erek'in fotoğrafı paylaşmasından sonra kısa sürede binlerce beğeni aldı. "Şartlarımız ne kadar zor olsa da sol cebimizden umudumuzu eksik etmeyeceğiz" mesajıyla paylaşılan yürek burkan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları öğretmeni 'yılın öğretmeni' anneyi de 'yılın annesi' ilan ederken bazı sosyal medya kullanıcıları da öğrencinin durumuna dikkat çekmeye çalışan öğretmeni linç etti. Öğretmenin PKK paylaşımları yapan biri ilan eden bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın art niyetle yapıldığını idia etti.

Öğretmeni eleştirmeye devam edenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün fotoğrafın çekildiği okulda okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptığını ve çanta da verdiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise ailenin aylık 600 lira eğitim yardımı bile aldığını idia etti. Bu iddiaların ardından öğretmen Selvan Erek Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındı. Bu karar da yine sosyal medyada çok konuşuldu, sosyal medya ikiye böldü. Öğretmenin derhal göreve aidesini isteyen kullanıcılar paylaşımın suç olmadığını sadece bir duruma dikkat çekmek için yapıldığını belirtti. Öğretmenin görevden alınmasını doğru bulanlar ise yine paylaşımın iyi niyetle yapılmadığını savundu.

BAKAN SELÇUK'A MESAJ YAĞMURU: Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafının altına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u mentionlayarak "Bu çocuğumuzun öğretmeni Selvan Erek, paylaşım aracılığıyla yoksulluğa dikkat çekip yüreklere dokunmak istemişti sadece. Bizlerde paylaşıp siz büyüklerimizin aracılığıyla fayda sağlamak istedik, fakat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hanımı görevden almış" mesajını paylaştı. Bakan Selçuk'a buna benzer onlarca mesaj gönderildi. Öte yandan annesinin eski bir battaniyeden yaptığı sırt çantası ile okula gelen küçük 10-12 yaşlarındaki çocuk ise olan bitenden habersiz bir şekilde evine döndü, ancak öğretmeni çektiği fotoğraf nedeniyle görevden alındı.

HDP Millitvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğretmenin göreve iadesi için Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile görüştüğünü sonucun da olumlu olduğunu söyledi.

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