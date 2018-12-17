'Yavaş'tan soğudular
|17 Aralık 2018 08:30
|Yazdır
'Sağ kökenli' olduğu için hali hazırda CHP tabanından beklenen desteği görmediği belirtilen Yavaş'ın, İYİ Parti destekçilerinin de antipatisini kazanmayı başardığı belirtiliyor. CHP'de parti içinde de tartışmalara neden olduğu bilinen Mansur Yavaş'ın başkent için aday gösterilemeyeceği ve Yavaş yerine Kuşoğlu'nun Ankara için aday gösterileceği öne sürülüyor.
Kuşoğlu'nun ismi daha önce 'CHP'den istifa etsin İYİ Parti'den aday gösterilsin' formülünde gündeme gelmişti.Öte yandan yapılan son araştırma sonuçlarına göre Mansur Yavaş'ın CHP'lilere "itici" geldiği yönünde. Katıldığı bir televizyon programında Yavaş'a yönelik değerlendirmelerde bulunan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu "Mansur Yavaş'ın CHP tabanında bir iticiliği var" dedi. HDP tabanı açısından da Yavaş'ın itici bulunduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adil Gür: 31 Mart'ta kazanan, çok küçük farkla kazanacak
17 Aralık 2018 10:11
|CHP'li Salıcı: İstanbul adayımızı bu salı günü açıklayabiliriz
17 Aralık 2018 08:00
|Abdullah Ağar: Türkiye operasyonu yapmak zorunda
17 Aralık 2018 07:40
|Çavuşoğlu: Seçimi kazanırsa Esad ile çalışırız
17 Aralık 2018 07:00
|Soylu: 36 bin kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık
17 Aralık 2018 02:00
|17 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2018 00:01
|Bakan Koca: Türkiye'yi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değil
16 Aralık 2018 23:38
|'Bu coğrafyada kimse Türkiye'ye rağmen oyun kuramaz'
16 Aralık 2018 22:42
|Antalya Valiliği: Okullar tatil edilmedi
16 Aralık 2018 22:36
|'Polislere 3600 ek gösterge hakkı mutlaka verilmeli'
16 Aralık 2018 22:24