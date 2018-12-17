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'Yavaş'tan soğudular

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için ortak aday yapmayı düşündüğü Mansur Yavaş, bir süredir muhalefet cephesi arasında tartışma konusu haline gelirken, Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinin ardından Yavaş'ın Ankara adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak CHP kulislerine düşen iddialara göre parti, yerel seçimlerde Ankara'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu aday göstermek için harekete geçti
17 Aralık 2018 08:30
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'Yavaş'tan soğudular

'Sağ kökenli' olduğu için hali hazırda CHP tabanından beklenen desteği görmediği belirtilen Yavaş'ın, İYİ Parti destekçilerinin de antipatisini kazanmayı başardığı belirtiliyor. CHP'de parti içinde de tartışmalara neden olduğu bilinen Mansur Yavaş'ın başkent için aday gösterilemeyeceği ve Yavaş yerine Kuşoğlu'nun Ankara için aday gösterileceği öne sürülüyor.

Kuşoğlu'nun ismi daha önce 'CHP'den istifa etsin İYİ Parti'den aday gösterilsin' formülünde gündeme gelmişti.Öte yandan yapılan son araştırma sonuçlarına göre Mansur Yavaş'ın CHP'lilere "itici" geldiği yönünde. Katıldığı bir televizyon programında Yavaş'a yönelik değerlendirmelerde bulunan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu "Mansur Yavaş'ın CHP tabanında bir iticiliği var" dedi. HDP tabanı açısından da Yavaş'ın itici bulunduğunu söyledi.

Türkiye
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