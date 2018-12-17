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Bakanlık yetkilileri: e-Kelepçeyi kıranı anında görüyoruz

Yükümlü e-Kelepçeye zarar vermeden çıkaramıyor. Böyle bir sabotaj halinde merkezin bundan hızlı şekilde haberi oluyor. Bu durumda hem ihlal hem de yeni suç oluşuyor
17 Aralık 2018 08:40
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Bakanlık yetkilileri: e-Kelepçeyi kıranı anında görüyoruz

Adalet Bakanlığının bazı suçluları e-Kelepçe metoduyla 7/24 takip ettiği Elektronik İzleme Merkezi, yeni yerinde kapılarını ilk defa Türkiye gazetesine açtı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftçi, merkezin aynı anda 3 bin kişiyi izleyebildiğini ve şu anda 2 bin 535 yükümlünün takip edildiğini açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiyi izlediklerini aktaran Çiftçi "Konutunu terk etmeme yükümlülükleri kapsamında 2 bin 224, belirlenen yerlere gitmenin veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı GPS ünitesinde 282, mağdur ünitesinde 25, alkol ünitesinde 4 ve FETÖ'den de 477 yükümlünün takibini gerçekleştiriyoruz" dedi. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftçi'nin sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

Elektronik izleme merkezinde takip süreci nasıl işliyor?

Soruşturma, yargılama ya da hüküm verildikten sonraki süreçlerde görevlerimiz var. Eğer haklarında bir karar verilmişse, yükümlüleri bu süreçlerde elektronik izleme sistemiyle takip edebiliyoruz. 2012 yılında yapılan kanuni değişiklikle bu süreç başladı. İlk başta 10 aylık bir pilot uygulama sürecimiz oldu. 2013 yılından itibaren bu sistem devreye girdi. Elektronik izleme tek merkezden yürütülüyor. Denetimli serbestlik müdürlüklerince cihazların takılıp sökülmesi işlemleri yapılıyor.

Aynı anda kaç kişiyi izleyebiliyorsunuz?

Kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 40 bin izleme yaptık. Elektronik İzleme Merkezinin kapasitesi 3 bin kişiliktir. Yani 3 bin kişiyi aynı anda izleme imkanımız var. Bunun için özel eğitim almış 46 civarında personelimiz var.

Şu anda kaç kişi izleniyor? Aralarında FETÖ mensupları da var mı?

Bugün itibarıyla 2 bin 535 yükümlüyü aktif takip ediyoruz. 477'si FETÖ ve 60'ı ise PKK ile DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarını izliyoruz. Aynı sistem üzerinden terör izlemelerini 2 memur takip ediyor.

Yeni yerinize geçerken herhangi bir aksama oldu mu?

Taşınma sürecini hızlı şekilde yürüttük. Takip ettiğimiz kişiler var. 'Şarteli indirdik, taşınıyoruz' diyemeyiz. Kurduğumuz sistemle eksiksiz bir şekilde takibi devam ettirdik. Bir taraf devre dışı olurken, diğer taraf çalışmaya devam etti. Kesintisiz bir taşınma süreci oldu.

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2 BİN 224 YÜKÜMLÜ İZLENİYOR

4 farklı ünitede izlenim gerçekleşiyor. Üniteleri anlatabilir misiniz?

Birincisi ev ünitesi. Burada konutun belli sürelerle terk edilmemesine yönelik takipleri yapıyoruz. En çok bu kapsamda izlememiz oluyor. Şu anda 2 bin 224 yükümlüyü bu cihaz ile izliyoruz. İkincisi GPS ünitesidir. Bunda da elektronik kelepçeyi kişinin ayağına takıyoruz. GSM hattı üzerinden kişiyi anlık olarak takip ediyoruz. Kişinin ayağına kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girilmemesi gereken bölge, merkez tarafından harita üzerinden işaretlenerek sisteme kaydediliyor. Bu kapsamda 282 yükümlüyü takip ediyoruz. Üçüncüsü alkol izleme ünitesidir. Kişinin eve alkol almaması ya da eve alkollü gelmemesinin takibini yapıyoruz. Burada da 4 yükümlüyü takip ediyoruz. Son olarak mağdur ünitesi. Eşe karşı şiddet ya da bir mağdura yönelik saldırının önlenmesi kapsamında kullanıyoruz. Sanığa elektronik kelepçe takıyoruz ve alıcı aleti veriyoruz. Diğer alıcıyı da mağdurun yanından ayırmaması gerekiyor. Failin mağdura yaklaşması durumunda bu merkezimizce görülüyor ve gerekli tedbirler alınıyor. Hem mağdura hem de sanığa uyarı veriyor. Burada da 25 yükümlü izleniyor.

MAĞDURUN GÜVENLİĞİ

Ayrıca, kadına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan bir sistem. Eşe yaklaşma durumunda nasıl uyarı veriliyor?

Eşe yaklaşıldığında cihazlar bize uyarı veriyor. İlgili yaklaşmaması gereken alanı terk etmemişse bizim arkadaşlarımız devreye giriyor. İlk önce mağduru uyararak güvenli bir alanda olmasını sağlıyoruz. Daha sonra faili arayarak 'bulunduğunuz bölgeyi terk edin' diyerek kendisini uyarıyoruz. Eğer uzaklaşmazsa ve ihlal devam ederse hemen kolluk birimleriyle irtibat kuruyoruz.

TOPLUM İÇİNDE DOLAŞABİLİR

Elektronik kelepçeler çıkıyor mu?

Cihaz ayağa takıldığı için yükümlü, rahatlıkla toplum içerisinde bu cihaz ile dolaşabilir. Cihaz üzerinde iken rahatlıkla banyo yapabilir. Suya ve yağmura karşı dayanıklıdır. Yükümlü cihazı zarar vermeden çıkaramaz, çıkarma girişimi olduğunda merkezimiz bundan hızlı bir şekilde haberdar olur. Cihazlara yapılan bütün müdahalelerde sistemde cihaza bir sabotajda bulunulduğu bilgisi görülür. Böyle bir durumda hem tedbir ihlal edilmiş hem de adli yönden yeni bir suç oluşmuş olur.

3 YILA KADAR HAPİS

Cezai hükmü nedir?

Yükümlü izleme kurallarına uymaz ya da izlemeyi etkisiz kılmak için bir girişimde bulunursa, bunun elbette ki bir yaptırımı olacaktır. Örneğin kişi adli kontrol altındaysa, mahkeme bu kişi hakkında tutuklama kararı verebilir. Ya da yükümlü, ceza infaz kurumundan erken tahliye olarak denetimli serbestlik altına alınmış ise kurallara uymamanın sonucu olarak ceza infaz kurumuna geri iade edilebilir. Ayrıca zarar verme suçundan hakkında işlem yapılır. Mala zarar verme suçuna girer. Bu da 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor.

KONTROL VE TAKİP EDİYORUZ

Siz sadece kontrol mekanizmasında mısınız?

Hem kontrol mekanizmasında hem de takip kısmındayız. Örneğin, kişiye Ankara dışına çıkmama tedbiri verildi. Ankara sınırlarını terk ettiği zaman alıcı, ilgiliyi 'Ankara sınırlarını terk ettiniz' diye uyarıyor. İlgili bunu fark ediyor. Sonrasında arkadaşlar tek tuşla ilgiliyi cep telefonuyla arayıp, 'Siz sınırı terk ettiniz, ihlal ediyorsunuz. Geri dönün' diyor. Görüşmeler, kayıt altına alınıyor.

İHLAL EDEN YARGIYA GİDER

"Bugüne kadar yükümlülüklerini ihlal edenler oldu. Önemli olan sistemin bunu görebiliyor olmasıdır. Gerekli tespitleri yaptıktan sonra biz bunları karakola, müdürlüklere, savcılıklara ya da mahkemelere ilettik. Sonra süreç yargıya intikal ediyor. Bazen gerçekten de ihlal olarak da değerlendirilmeyebiliyor."
Türkiye
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