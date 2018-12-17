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Hablemitoğlu Adil Öksüz'ün tarih hocasıymış

18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu, Adil Öksüz'ün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenci iken tarih derslerine girdiği tespit edildi.
17 Aralık 2018 09:18
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Hablemitoğlu Adil Öksüz'ün tarih hocasıymış

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı, ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün üniversite eğitimi gördüğü dönem incelendiğinde ilginç sonuçlar çıkıyor.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Adil Öksüz'ün mezun olduğu dönem öğrencilerinin mezuniyet yıllığında ilginç anılar var

Yıllıkta dikkat çeken bir ayrıntı 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun okulda inkılap tarihi derslerine girmesi. Hablemitoğlu, FETÖ tehlikesini o yıllarda gören ve bu konuda Türk toplumuna seslenen bir isimdi. Hablemitoğlu'nun öldürülmeden hemen önce yazdığı ve FETÖ'nün devlet kurumlarının içine sızdığını anlatan 'Köstebek' isimli kitabı ölümünün ardından basılmıştı.
Hürriyet
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