Kara yollarında durum
|17 Aralık 2018 09:30
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametindeki 1,5 kilometrelik bölümünde trafik 18 Ocak 2019'a kadar diğer yöne aktarılarak, ulaşım gidiş-geliş olarak devam edecek.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Anamur-Aydın yolunun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmalarına başlandı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.
Tatvan-Van devlet yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım yan yollardan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
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