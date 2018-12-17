Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
|17 Aralık 2018 09:31
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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık'ta hava harekatları yapıldı.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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