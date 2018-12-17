Son bir haftada biri üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada biri sözde üst düzey 23 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
|17 Aralık 2018 09:43
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde biri sözde üst düzey toplam 23 (1 ölü, 11 sağ, 11 teslim) teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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